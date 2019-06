"Aiuto, siamo invasi dalle blatte": l'appello dei residenti di Fuorni

Blatte e sporcizia a Fuorni, precisamente all'altezza dell'ufficio postale. Come ci segnala una lettrice, le condizioni in cui versa la strada risultano decisamente preoccupanti.

La denuncia

"La zona è frequentata anche da bambini, esposti a rischi igienico-sanitari per la presenza degli insetti molesti e portatori di batteri e malattie", sottolinea un'abitante della zona. Gli alberi non potati potrebbero, inoltre, favorire la proliferazione delle blatte. Accorato, dunque, l'appello al Comune affinchè provveda a far ripulire e disinfestare Fuorni.