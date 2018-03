Disagi a Brignano per il maltempo, i residenti si rivolgono a Striscia La Notizia

Strade allagate e disagi impensabili, a Brignano, come ci scrivono i residenti della zona. "Dopo l'ennesimo tentativo di mediazione per avere una svolta sulla situazione stradale di Brignano (lotto cooperative nuove e zone limitrofe della frazione Brignano superiore), noi cittadini ci uniamo per avere chiarezza dalla Procura - spiega Massimo Ronca - chiedendo aiuto anche a Striscia la Notizia che a breve si metterà in contatto con alcuni esponenti del posto che da tempo stanno vagabondando per i vari enti, in cerca di risposte e tempistiche risolutive", ha concluso l'abitante di Brignano. Nervi a fior di pelle, dunque, per le condizioni di disagio provocate dal malfunzionamento del sistema fognario.