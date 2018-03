Strade impercorribili a Brignano con il maltempo: la denuncia di una lettrice

Non migliorano, le condizioni di Brignano. Di ieri, l'ultima del lungo elenco di segnalazioni da parte dei nostri lettori: con la pioggia, a Brignano Superiore, precisamente in via Ponticello, gli abitanti sono rimasti "prigionieri in casa".

La denuncia

"Se allertiamo il servizio comunale dicono che non hanno mezzi per intervenire", racconta una utente, stanca di fronteggiare strade allagate ed impercorribili e disagi ormai datati, a causa delle fognature non funzionanti nella zona. Accorato, dunque, l'appello al Comune affinchè provveda a rendere più vivibile Brignano, come anche altri rioni collinari.