Allagamenti e fogne otturate a Brignano: la segnalazione

"Ogni volta che piove la situazione è sempre la stessa: ci sono allagamenti e fognature otturate": questo è quanto ci ha segnalato un nostro lettore in merito alle condizioni in cui versa via Ponticello a Brignano Superiore. Nella zona, infatti, gli allagamenti sono molto comuni e, con le fognature otturate, si creano costantemente problemi di carattere igienico sanitario. Si chiede, quindi, una maggiore manutenzione e migliori condizioni di vita per le famiglie che abitano in zona.