Buche nell'asfalto in via Romaldo: la segnalazione

Un nostro lettore ci ha segnalato la presenza di numerose buche nell'asfalto di via Andrea Romaldo e via Fra Giovanni da Montecorvino. Le due strade sorgono nei pressi di via Settimio Mobilio a pochi passi dal centro di Salerno. Numerose buche, infatti, complice il maltempo degli ultimi mesi, si sono allargate mentre altre se ne sono formate. La situazione è diventata pericolosa per chi percorre, a piedi o con un mezzo di trasporto, la strada. Si chiede, quindi, l'intervento di chi di dovere per rendere la situazione quantomento vivibile.

