Pavimentazione sconnessa in città: Salerno diventa la "città delle cadute"

Salerno è diventata la città delle buche. Sono aumentati in modo esponenziale, i casi in cui i cittadini, anziani e non, a causa della pavimentazione dei marciapiedi sconnessa, si sono trovati a terra, dopo essere inciampati.

I casi

In via Dalmazia, via De Granita e in via Cacciatore, in particolare, negli ultimi giorni sono cadute tre persone, fortunatamente senza gravi conseguenze. Ma è evidente come in città sia necessario provvedere alla sistemazione dei marciapiedi, onde evitare che, per una banale scivolata, i cittadini possano ferirsi seriamente. Accorato, dunque, l'appello al Comune.