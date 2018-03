Pontecagnano, "piantine" sulle buche: la provocazione dei residenti

Buche e dossi caratterizzano le strade di Pontecagnano. A segnalarcelo ancora una vola, una nostra lettrice che ha fornito degli emblematici scatti per mostrare come, per mettere in evidenza i "rattoppi" del manto stradale, alcuni residenti abbiano simbolicamente provveduto a collocare delle piantine, proprio nei punti critici.

L'appello

L'appello all'amministrazione è unanime: ripristinare condizioni migliori dell'asfalto, per garantire sicurezza agli automobilisti e ai pedoni.