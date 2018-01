Buche e avvallamenti in via Cacciatore: l'appello dei residenti

Dissestato, il manto stradale di via Luigi Cacciatore: destano non poche preoccupazioni, nonchè danni alle vetture che se ne servono, infatti, le condizioni della via salernitana, a pochi passi dello stadio Vestuti.

La segnalazione

Come ci segnalano alcuni lettori, buche e avvallamenti caratterizzano l'asfalto che, dunque, rappresenta un pericolo, specie per i motorini. Accorato,l'appello al Comune affinchè provveda a far ripristinare condizioni migliori per la strada, tutelando automobilisti e pedoni.