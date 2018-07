Buche e mattonelle sconnesse a Torrione: la segnalazione

Un nostro lettore ci ha inviato alcune foto per segnalare le buche sul manto stradale in via delle Muratelle a Torrione. Sono tante e profonde, infatti, le buche presenti nella strada a pochi passi da piazza Gloriosi e dalla fermata della metropolitana. La situazione, purtroppo, non migliora salendo sui marciapiedi dato che sono caratterizzati da diverse mattonelle sconnesse che rendono rischioso, soprattutto per anziani e bambini, camminare sulla strada. Si chiede, quindi, un intervento di riqualificazione di tutta la strada prima che qualcuno si possa fare del male.

Gallery