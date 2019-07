Buche stradali a Teggiano: l'appello dei residenti al Comune

I cittadini di Teggiano alzano la voce contro le monumentali buche sparse in tutte le strade del paese. Gli abitanti chiedono al Comune di procedere, in tempi celeri, all’avvio dei lavori per la loro ripavimentazione in modo da rendere più sicura la circolazione di veicoli e pedoni. L’auspicio è che il loro appello – giunto anche alla nostra redazione – venga ascoltato.

Gallery