Via Migliorati, asfalto gruviera: i cittadini usano transenne

A Torrione, in via Migliorati, l'asfalto cede e gli automobilisti s'imbattono nelle buche del manto stradale che somiglia ad una gruviera. "Va così da cinque anni", scrivono i residenti spazientiti. La segnalazione, arricchita da fotografie che documentano degrado e disagio, sono state inviate alla redazione di Salerno Today. La situazione peggiora nelle giornate piovose: le buche si allagano e diventano trappola per gli pneumatici; gli schizzi di fango finiscono sui marciapiedi e addirittura nei portoni. In attesa di interventi urgenti "e non di rattoppi", i cittadini si sono attrezzati: in strada sono comparse barriere per contenere gli schizzi.

