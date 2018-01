Buio e tossicodipendenti in via Aversano: l'allarme dei residenti

Disagi in via Nicola Aversano, a pochi passi dalla clinica Tortorella. Come ci segnalano alcuni lettori, infatti, a causa della scarsa illuminazione della strada e dei loschi figuri che la frequentano, aleggia tra i residenti il timore di far rientro nelle proprie abitazioni di sera. Non rari, infatti, episodi di scippo nella zona. Non solo: sempre secondo i lettori, le traverse limitrofe si trasformano, con il buio, in covi perfetti per alcuni giovani tossicodipendenti.

L'appello

Appello, dunque, alle forze dell'ordine affinchè incrementino i controlli specie nelle ore serali, nonchè al Comune perchè provveda ad un impianto di illuminazione pubblica più efficiente, a tutela della sicurezza dei cittadini.