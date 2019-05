Via Moscato e via Risorgimento di nuovo al buio: la segnalazione

Nuovamente al buio, via Demetrio Moscato e via Risorgimento, a Salerno. A segnalarci il disagio, una lettrice che sottolinea come la pubblica illuminazione, ancora una volta, non si sia mostrata efficiente, a tutto danno per la sicurezza dei residenti della zona.

Accorato, dunque, l'appello affinchè vengano presi i dovuti e rapidi provvedimenti per ripristinare la situazione.