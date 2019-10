Pastena, da tre giorni al buio via Ricci e dintorni: la segnalazione

Tutti al buio, a Pastena: via R.Ricci e le strade adiacenti, nonostante le segnalazioini dei residenti, non gode di illuminazione pubblica da tre giorni. "A chi bisogna rivolgersi nella "città delle luci" per risolvere il problema?", ha chiesto, provocatoriamente, una lettrice.

L'auspicio è che il disagio possa essere risolto nel più breve tempo possibile, per garantire la sicurezza dei cittadini.