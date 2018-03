Caditoie intasate e allagamenti in via Volpe: la segnalazione

Strade dissestate e allagamenti anche nel centro di Salerno. Un lettore ci ha inviato la foto di via Francesco Paolo Volpe, la strada che collega Piazza Piazza XXIV Maggio (ex piazza Malta) con via Nizza, durante le precipitazioni delle ultime ore. Nel mirino finisce la scarsa manutenzione delle caditoie che sono totalmente ostruite da anni. Il suo appello: “Spero che qualche amministratore comunale o un responsabile della viabilità prenda seri provvedimenti. Ma comunque è tutta la città in questo stato”. Poi si domanda: “Ma questi operatori ecologici o addetti alle pulizie delle caditoie che fine hanno fatto? Il manto stradale è dissestato con varie buche. E pure i cittadini pagano le tasse dovute....”.