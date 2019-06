Grosso calabrone trovato morto a Salerno: "Urge disinfestazione"

Sembra avere la forma di un calabrone, lungo circa 5 centimetri e con grosso pungiglione, il grosso insetto fotografato da una nostra lettrice in via Carmine, all’altezza del distributore di benzina Erg. L’immagine è davvero impressionante. Da qui la preoccupazione della lettrice di Salernotoday: “Bisogna sollecitare la disinfestazione, sono molto pericolosi”. Non sarebbe, infatti, la prima volta che nella zona vengono avvistati insetti del genere. L’auspicio è che gli addetti all’igiene urbana intervengano il prima possibile non solo nel quartiere Carmine ma in tutti i rioni della città.