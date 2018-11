Caos traffico per i camion di Salerno Pulita, la denuncia di Celano

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

Arch. Vincenzo NAPOLI

All’Assessore all’Ambiente

Avv. Angelo CARAMANNO

e p.c. All’Amministratore Unico della

“Salerno Pulita” S.p.A.

Dott. Raffaele Fiorillo



La presente per segnalare l’intenso traffico che si crea, la mattina, ad orario di apertura delle scuole e degli uffici per i camion della “Salerno Pulita” che raccolgono i rifiuti in fasce orarie improprie causando disagi indecenti ai salernitani. Si chiede, pertanto, di voler anticipare l’orario di raccolta dei rifiuti e di spazzamento per evitare disagi agli automobilisti ed agli stessi studenti e famiglie.

Il Consigliere comunale

Roberto Celano