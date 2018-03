Vetri taglienti nei pressi della campana: la segnalazione

Un nostro lettore ci ha segnalato che, nei pressi della campana del vetro di via Felline, vi sono diversi cocci a terra che rendono pericoloso camminare nei suoi dintorni. Complice il marciapiede molto stretto, infatti, diventa davvero problematico camminare nei pressi della campana senza rischiare di tagliarsi con qualche coccio di vetro. La situazione è comune anche in altri punti della città dove, dopo il passaggio del camion per la raccolta del vetro, rimangono diversi frammenti di vetro per terra. Si chiede, quindi, maggiore attenzione alla pulizia della zona dopo il ritiro dei rifiuti soprattutto, come in questo caso, in zone frequentate da bambini e da anziani.