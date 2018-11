Rifiuti e sediolini per bambini nei pressi della campana del vetro: la segnalazione

Un nostro lettore ci ha denunciato la situazione di degrado in cui versano i dintorni della campana del vetro in via Giovanni Battista Amendola a Pastena. Intorno alla campana, infatti, sono stati abbandonati numerosi rifiuti, tra i quali cassette di plastica, scarpe, secchi ed altro. Appoggiati al muro, inoltre, ci sono diversi sacchi di rifiuti ed, addirittura, due sediolini da auto per bambini. Si chiede, quind, la bonifica immediata della zona e sanzioni esemplari per chi ha contributo a sporcarla.