Due microdiscariche in zona Carmine: la segnalazione

Un nostro lettore ci ha segnalato la presenza di due microdiscariche formatesi a pochi passi di distanza l'una dall'altra. Vicino le campane del vetro di via Gelso e di piazza Naddeo, infatti, a causa dell'inciviltà di alcuni cittadini che depositano vetro e rifiuti generici di fianco ai contenitori, si sono formate due microdiscariche. Anche se in uno dei due casi la campana è piena, non è giustificabile, infatti, la presenza di rifiuti indifferenziati. Con l'arrivo del caldo e degli insetti, poi, la situazione potrebbe rapidamente peggiorare. Si chiedono, quindi, la bonifica immediata delle campane e punizioni esemplari per chi sporca la città.

