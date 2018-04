"Lasciano il vetro vicino la campana": la segnalazione

Ancora una volta ci è arrivata una segnalazione in merito a comportamenti di alcuni cittadini poco rispettosi per l'ambiente e per i propri vicini. In via Panoramica, infatti, nei pressi di una campana del vetro, anche quando vuota, alcuni abbandonano i propri rifiuti di vetro senza conferirli correttamente. "Arrivano qui in auto - ci ha spiegato il nostro lettore - e, senza neanche mettere piede per terra, accostano, aprono lo sportello e lasciano le buste con il vetro". Un comportamento inaccettabile che può, in poco tempo, portare alla formazione di una microdiscarica con tutti i problemi relativi. Si chiedono, quindi, punizioni severe per chi mette in pratica questi comportamenti.

