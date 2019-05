Campana del vetro stracolma di rifiuti a Pastena: "Avvistati anche i topi"

Una campana del vetro stracolma di rifiuti in via Rocco Cocchia, nel quartiere Pastena, a Salerno. A segnalarcelo è un lettore che chiede un intervento ad horas da parte degli addetti alla raccolta delle bottiglie e dei contenitori in vetro anche perché spesso vengono avvistati, proprio nei pressi della campana, che si trova vicino ad una scuola materna ed elementare, anche dei topi.