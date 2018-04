Via Settembrini, campana del vetro circondata dai rifiuti

Gli incivili continuano a colpire nel quartiere Pastena a Salerno. Da giorni una campana del vetro, situata in via Luigi Settembrini, – ci segnala un letore – è diventata una vera e propria pattumiera a cielo aperto. L’auspicio dei residenti è che gli addetti alla pulizia intervengano il prima possibile per rendere più decorosa una delle strade più frequentate del rione.