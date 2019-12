Salerno, bottiglie di vetro abbandonate in via Irno: "Sono un pericolo"

Decine di bottiglie abbandonate accanto alla campana del vetro di via Irno che, tra l’altro, si trova su di una rampa a scivolo dove, soprattutto di mattina, c’è un passeggio continuo di bambini che vanno all’asilo e di persone anziane. A denunciare la situazione di pericolo è un nostro lettore che scrive: “Se non è un pericolo questo non vedo cosa ci sia di più. Potrebbero spostarla all’inizio di via Lauro Grotta (lato destro) visto che c’è anche un divieto di sosta. Ma lì i vigili non vanno mai a controllare perché via Irno, che è la principale strada di entrata ed uscita da e per Salerno, è abbandonata. L’ amministrazione comunale non ci pensa proprio”. L'auspicio è che di addetti alla pulizia della strada intervengano il prima possibile per metterla in sicurezza.