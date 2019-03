Salerno, spunta un campo rom sulla Lungoirno

Un vero e proprio accampamento abusivo è presente, ormai quotidianamente, sulla Lungoirno di Salerno. E, in particolare, nei pressi della Cittadella Giudiziaria. Come mostrano le fotografie di Guglielmo Gambardella, cartoni, abiti, materassi, buste con all’interno generi di prima necessità e tanto altro sono ben visibili lungo il tragitto che collega la Lungoirno con la rotatoria che conduce sia in via Vinciprova che verso il lungomare.