Cane lupo sbrana animali domestici a Giffoni: "Abbiamo paura per i bambini"

Sono spaventati i residenti della frazione di “Santa Maria a Vico” di Giffoni Valle Piana. Da mesi, infatti, un animale di grossa taglia, presumibilmente un cane lupo, tutte le notti gironzola intorno alle abitazioni, divorando molti animali domestici. Poi ulula in continuazione impedendo alle famiglie di poter dormire tranquillamente. Nonostante le segnalazioni alle autorità competenti la situazione non è cambiata. “Questo animale – ci segnala un lettore - gira intorno alle abitazioni anche di giorno ed è un pericolo anche per i bambini che giocano sia in strada che davanti alle case”. In alcuni giardini privati sono state ritrovate sole le teste di cani e gatti senza il corpo.