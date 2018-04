Disagi e pericoli per i cani nell'area di sgambamento di Parco Pinocchio: l'appello

Non funziona la fontana, il cancello risulta danneggiato e si contano numerosissimi forasacchi, alias erba simile a delle spighe che riesce a penetrare nella pelle del cane, provocando spesso profondi tragitti fistolosi e che, senza quasi mai poter fuoriuscire in maniera naturale, causa spesso seri e gravissimi danni agli animali.

La denuncia

E' questo il triste quadro dell'area di sgambamento di Parco Pinocchio: poco dignitose, le condizioni del parco per cani, come ci segnalano alcuni salernitani. I proprietari degli amici di zampa, dunque, chiedono di ripristinare il funzionamento della fontana, consentendo ai cani di bere e rinfrescarsi nel periodo caldo, di riparare il cancello e, ovviamente, di garantire la manutenzione del verde pubblico, ripulendo l'area anche dai forasacchi tanto dannosi per la salute degli animali.

