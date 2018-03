"Inseguito da cani corso, ho temuto il peggio": il racconto di un lettore

"Inseguito dai cani corso: ho temuto il peggio, avrebbero potuto azzannarmi". Comincia così la testimonianza di uno studente che scrive alla nostra redazione per raccontare la disavventura nella quale si è imbattuto ieri, lunedì 19 marzo, a Pastorano. "Rientravo a casa dopo la scuola e ho superato una villa sorvegliata da circa 10 cani corso - spiega lo studente - Il cancello era aperto e mentre stavo passeggiando, ho sentito i cani abbaiare. Ho avuto tanta paura, i cani mi hanno inseguito e ho dovuto scavalcare una ringhiera alta più di un metro per mettermi in salvo. La proprietaria dei cani ha chiuso il cancello subito dopo e non ha neppure ritenuto opportuno sincerarsi delle mie condizioni di salute".