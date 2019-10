Salerno, cani liberi e senza museruola al Parco Arbostella: la segnalazione

Continua la querelle dei cani al Parco del Mercatello. Dopo il video inviatoci, ieri, da un lettore, oggi pubblichiamo alcune fotografie - inviate alla nostra redazione - che testimoniano come, all’interno della grande aree verde situata nella zona orientale del capoluogo, i padroni dei cani li lasciano non solo liberi (senza guinsaglia) ma anche senza museruola. Certo, non tutti i cani possono considerarsi pericolosi. Ma purtroppo gli episodi su questo tipo di aggressioni continuano a verificarsi anche sul nostro territorio.

