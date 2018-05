"Estorsione per utizzare i carrelli": la segnalazione

Una vera e propria estorsione per utilizzare i carrelli di un supermercato di Nocera Superiore: questo è quanto ci è stato denunciato da un nostro lettore che ci ha spiegato come, a causa di un uomo che si siede regolarmente sui carrelli, i clienti del supermercato sono costretti a pagare per farne sbloccare uno e non correre rischi. "Anche a me è capitato di discutere con queste persone - ci ha spiegato - In molti si lamentano di questa situazione ma hanno paura di parlare" ha concluso. Si chiede, quindi, l'intervento delle forze dell'ordine per porre fine a questo spiacevole fenomeno.