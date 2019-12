Inciviltà e cestini stracolmi sul Corso a Salerno, l'appello dei residenti: "Occorrono più gettacarte"

Rifiuti e cartacce sulla pavimentazione, cestini stracolmi e degrado: questo il triste scenario del Corso Vittorio Emanuele, al termine della domenica di Luci d'Artista.

La segnalazione

Come ci segnalano alcuni lettori, se è vero che numerosi risultano i visitatori che, senza alcun senso civico, sporcano la città gettando le cartacce ovunque, è anche vero che i cestini appaiono di numero insufficiente, anche quest'anno. In particolare, come mostrano gli scatti, impossibile, sul Corso, riporre i rifiuti negli appositi contenitori, in quanto questi ultimi risultano stracolmi e circondati da sacchetti e spazzatura.

L'osservazione

Purtroppo, la coscienza civica non appartiene a tutti per cui, capita spesso che chi passeggia sul Corso, in modo irresponsabile, finisca con l'abbandonare i rifiuti per terra, invece di conservarli e riporli nel primo gettacarte utile. Appare evidente, ad ogni modo, che, con l'aumentare del flusso turistico per le Luci, sia necessario montare nuovi cestini per la raccolta dei rifiuti in centro, al fine di contenere, nei limiti del possibile, l'inciviltà e il degrado.

Gallery