Cartoni non ritirati in via Moscato: la segnalazione

Un nostro ci ha segnalato che in via Demetrio Moscato, nella zona alta del Carmine, ci sono alcuni cartoni che giacciono in stato di abbandono da diversi giorni e non vengono rimossi. "E' evidente che gli operatori ecologici sono completamente assenti da questo marciapiede": ha commentato avvilito il lettore. Si chiede, quindi, la rimozione dei cartoni e il passaggio più frequente degli addetti di Salerno Pulita.