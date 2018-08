Cava, mancano i numeri civici: operatori del 118 in ritardo

Soccorsi giunti in ritardo, a causa dei numeri civici errati, nel quartiere Gescal, a Cava de’ Tirreni. Qualche giorno fa, come riporta Il Mattino, gli operatori del 118 allertati per un'emergenza, sono giunti a destinazione non nei tempi previsti.

Il fatto

Ad ogni modo, nel caso specifico, il fatto non ha causato danni alla coppia di anziani che aveva chiamato i soccorsi. Nel quartiere Gescal, tuttavia, episodi analoghi capitano di frequente perchè, soprattutto nei vicoli, sono assenti i numeri civici. Appello dei residenti agli enti competenti, dunque, per prendere gli adeguati provvedimenti.