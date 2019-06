Centenario della Salernitana, rifiuti ancora presenti in Piazza della Concordia dopo i festeggiamenti

Dopo la mega festa del Centenario della Salernitana, alle 17.30 di giovedì pomeriggio, ossia quasi 24 ore dopo i festeggiamenti, cumuli di rifiuti giacevano ancora abbandonati nella centralissima Piazza della Concordia. A segnalarcelo è una lettrice che parla di “ondata di barbari” nel cuore del capoluogo. “Il tutto con i turisti in arrivo dai traghetti a Molo Masuccio. Questa è la città che vogliamo?”. L’auspicio è che, nelle ultime ore, gli addetti alla raccolta siano interventi per rimuovere i rifiuti o che lo facciano in tempi rapidi.