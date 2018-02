Centro storico, rifiuti in libertà: la segnalazione dei residenti

Cartoni, piatti di plastica trasformati in scodelle per alimentare cani e gatti randagi, fogliame, sacchetti di plastica colmi di spazzatura. I residenti segnalano rifiuti in libertà nel centro storico di Salerno, in via Fiore. La strada adiacente via Mercanti, all'altezza della piazza del Crocefisso, si distingue "per l'assenza di spazzini - raccontano i residenti - la spazzatura, invece, esiste e giace in strada da giorni".