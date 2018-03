Rovistano tra i rifiuti a caccia di rame: le strade diventano microdiscariche

Cercatori di rame, ogni lunedì sera, rovistano tra le buste dell'indifferenziato e trasformano le strade salernitane in micro discariche. Il fenomeno è dilagante in città, ne fanno le spese tutti i quartieri. Le persone che rovistano tra i rifiuti, in larga parte stranieri con lavori saltuari, sono interessate al rame. Il loro obiettivo è fare scorte e poi rivenderlo. La polizia municipale è più volte intrervenuta comminando anche multe salatissime, ma i cercatori di rame sono sempre in azione ogni lunedì sera, dopo il conferimento dei sacchetti d'indifferenziato a bordo strada.

La denuncia

L'ultima segnalazione arriva da una lettrice di Salerno Today, residente in via Silvio Baratta: una persona rovista tra le buste dell'indifferenziato, percorre non solo via Silvio Baratta ma anche via Luigi Guercio e via Irno. Dopo aver cercato tra i rifiuti e gettato sul marciapiede ciò che non interessa, scappa via, in sella alla sua bicicletta di colore nero. I residenti chiedono maggiore controllo da parte delle forze dell'ordine e l'impiego di telecamere.