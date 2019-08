Chiazza in mare: i salernitani allertano la Guardia Costiera

Siamo in piena emergenza caldo, come reso dalla Protezione Civile della Campania. Eppure i bagnanti nel nostro territorio continuano a dover rinunciare ad un tuffo in mare, a causa dell'acqua sporca.

La richiesta

Esasperati, alcuni salernitani che si trovavano sul lungomare cittadino hanno chiesto l’intervento della Capitaneria di Porto per accertare l’origine di una chiazza marrone che galleggiava in acqua. La Guardia Costiera è intervenuta prelevando alcuni campioni: al via le verifiche. Tanta amarezza.