Metro, chiuso il varco di via Del Pezzo. Una lettrice: "Indicazioni non chiare"

Di nuovo chiuso, il varco di via Del Pezzo, presso la stazione metro di Torrione. Un cartello, infatti, dà indicazioni sulla strada da percorrere per raggiungere l'altro varco. "Non solo hanno usato lo stesso cartello per gli utenti in entrata e in uscita, ma non hanno considerato che per chi esce dal varco via Picarielli (adiacente via Sabatini), il percorso da seguire è verso destra. Nello spiazzo, davanti all'uscita , continuano a non esserci indicazioni", ci scrive una utente.

L'appello

"Il cartello ,seppure approssimativo, potrebbe essere il risultato della denuncia fatta su Salernotoday - osserva la lettrice- Magari ora otterremo indicazioni più precise", ha concluso.