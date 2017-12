Chiusi i servizi igienici alla stazione del Parco Arbostella: la denuncia di un lettore

Disagi alla stazione della metropolitana del Parco Arbostella, frequentata ogni giorno da centinaia di persone. Da diverso tempo, infatti, i servizi igieni sono stati chiusi senza motivo. Questa situazione sta creando un forte malumore tra i pendolari.

A farsi portavoce delle loro lamentele è Manuel Gatto, che ha scritto alla nostra redazione:

“Il trasporto pubblico è comodo, usufruisco dell' abbonamento per spostamenti in città, per sbrigare sia faccende di lavoro che personali, e questo è il motivo per cui conosco molto bene tutte le stazioni metro del Comune di Salerno. Qualche settimana fà, segnalai le pessime condizioni in cui versano i servizi igienici nella stazione di Torrione, abbandonati, sporchi e pericolosamente insidiosi. Alla stazione di Arbostella, sita proprio in prossimità di giardini pubblici e di un parco giochi per bambini, invece, i servizi igienici sono addirittura inaccessibili causa chiusura, il motivo??? Non è dato saperlo...infatti, spesso, è preclusa, agli utenti e ai numerosissimi frequentatori della zona, la possibilità di usufruirne, senza nemmeno conoscerne il motivo. Nessun cartello, nessuna spiegazione né tantomeno nessun addetto che possa chiarire il perché di tale disservizio. Risulta difficile credere che tutti i bagni e contemporaneamente, siano guasti ( donne, uomini e diversamente abili) e che nessuno si preoccupi di apporre un avviso o di risolvere il problema. Tante sono le persone ( e in questo periodo, tanti sono i turisti ) che sconsolati desistono dall' espletare i propri bisogni fisiologici, e questo è un copione che si ripete con vergognosa ciclicità. Ad ogni modo si chiede e ci si auspica un intervento risolutivo degli Enti preposti e dell'Amministrazione, così come sarebbe consono ad una città europea, e lo si chiede anche in maniera celere perché i suddetti wc sono gli unici servizi pubblici del quartiere e per dirla alla Totò, mentre viene risolto il problema... : " i cittadini che fanno!?! la birra???”