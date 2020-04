Cinghiali a spasso a Sant'Eustachio: l'ennesima segnalazione

Cinghiali in strada, ieri, in via S.Eustachio, in via E. Ferretti e in viale Silvio Pellico: come ci segnalano alcuni lettori, i residenti della zona, in un periodo già complesso per via dell'emergenza Covid-19, sono costretti a convivere con gli ugulati.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Sono molti mesi che scorrazzano per il quartiere di S.Eustachio, "nonostante qualcuno abbia avvisato le forze dell'ordine senza risolvere il problema", ribadiscono gli utenti che rinnovano un appello agli enti preposti per far fronte alla problematica.