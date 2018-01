Clochard sotto le intemperie a torrione: la segnalazione

Un nostro lettore ci ha segnalato il grave degrado in cui vivono diversi clochard a Salerno. Alcuni di loro si sono rifugiati in uno spazio parzialmente al riparo dal vento e dalla pioggia in via torrione, a pochi passi da diverse attività commerciali e di ristorazione. Si chiede l'istituzione di un sistema di dormitori pubblici più efficace per aiutare, soprattutto in inverno, queste persone più sfortunate a ripararsi dagli agenti atmosferici.