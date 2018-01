Code e traffico a Torrione per i lavori, automobilisti infuriati

Caos a Torrione, in particolare in via Posidonia, per via dei lavori di manutenzione presso il sottopasso di via Federico della Monica. Ingorghi e lunghe code di traffico, intanto, anche in via Robertelli e nelle traverse limitrofe.

Diversi gli utenti che ci stanno segnalando disagi: "I lavori di manutenzioni non andrebbero programmati nelle ore di punta: la città è paralizzata", hanno sottolineato alcuni lettori. Nervi a fior di pelle.