Caos a Salerno, lunghe file e rifiuti davanti all'Ufficio Tributi del Comune

Enormi disagi, fin dalle 6.30 di questa mattina, davanti alla sede del Comune di Salerno situata in via VI Settembre a Pastena. L’edificio ospita gli sportelli del Settore Tributi che, quotidianamente, aprono alle ore 9. Ma, come mostra la foto inviataci da un lettore, lunghe file di utenti si sono formate fin dalle prime luci dell’alba.

La denuncia

Non solo. Ma, il nostro lettore, ci ha inviato anche una seconda foto (in basso) che mostra la presenza di cumuli di rifiuti a pochi metri dall’ingresso della sede distaccata del Municipio. Una situazione davvero spiacevole per tanti cittadini che già si trovano a dover fare i conti con il caldo estivo

Gallery