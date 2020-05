Disservizi a Salerno, la denuncia: "Mancata consegna delle mascherine"

"Mancata consegna delle mascherine". La segnalazione arriva dai residenti in Largo Alfonso Menna, numero 6, a Salerno. Il tema della consegna dei dispositivi individuali di protezione ha già tenuto banco nelle ultime ore. Alcuni portalettere avevano illustrato la "filiera delle mascherine" e il passaggio Protezione Civile-Regione-postini.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

La ricostruzione

SalernoToday se n'era occupata alcuni giorni fa. "Il territorio è vasto ed praticamente impossibile completare le consegne delle mascherine in uno o due giorni - era stato sottolineato il portalettere - Ricordo che Poste Italiane ha garantito la distribuzione all'Ente totalmente gratis: a chi si agita o insinua, sottolineo che Poste italiane ha dotato tutti noi di dispositivi di protezione e sinceramente le mascherine della Regione destinate agli utenti a noi non servirebbero". Cinquantamila kit di mascherine sono stati consegnati ai salernitani, recapitati nella buca della posta e senza necessità di citofonare. La confusione e le lamentele erano state determinate, dunque, dai ritardi di consegna, da parte della Regione (a propria volta legata alla Protezione Civile e al Governo) agli uffici di Poste Italiane che gratuitamente stanno provvedendo a recapitare i dispositivi nelle cassette postali a Salerno città. "Entro il 2 maggio, tutto ok", era stato assicurato. Cinque giorni dopo, la scadenza è stata ampiamente superata.