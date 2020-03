Bivacco vicino alla metro, porta murata a Torrione

Luogo di bivacco per i senza fissa dimora, la porticina sita nei pressi della metropolitana di Torrione, in questo periodo, ha rappresentato un pericolo in quanto luogo esposto al Covid-19, vista la mancanza di igiene (vedi foto in basso ndr). Così, è stata murata, come mostrano gli scatti di Guglielmo Gambardella.

Tuttavia, lo spazio antistante alla metro, continua a essere posto scelto da clochard per la sosta. L'auspicio è che la zona possa essere ancor più attenzionata, onde evitare rischi per i cittadini.