Covid-19 e ritiro pensioni, boom di presenze alle Poste di via Aversano

Nonostante il tentativo di Poste Italiane di evitare qualsiasi forma di assembramento davanti alle filiali presenti sul territorio - attivando anche lo scaglionamento dell’utenza per ordine alfabetico - non sono mancati disagi, questa mattina, per il ritiro anticipato delle pensioni di maggio.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il caso

In tanti si sono recati presso la sede postale di via Nicola Aversano, a Salerno, dove hanno atteso il loro turno sul marciapiede e finanche sulle strisce pedonali. Non tutti però – come mostra la foto di Franco Cuomo del comitato di quartiere di via Calenda – hanno rispettato il distanziamento sociale di almeno 1 metro. L’affluenza, anche per svolgere altre attività finanziarie, era inevitabile. Ma l’auspicio è che prevalga, da parte dell’utenza, il buon senso evitando, come accaduto oggi, la formazione di gruppi che rischiano di mettere a rischio la salute di tutti.