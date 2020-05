Covid-19: assembramenti e imprudenze a Salerno, fioccano multe a Sarno

Mamme senza mascherina, bimbi che giocano e si arrampicano sui bassorilievi (da poco restaurati) della fontana priva di acqua. E, ancora, persone con la mascherina, sì, ma stese sulle panchine. Questo il triste quadro di piazza San Francesco, come segnalato dal comitato di quartiere presieduto da Laura Vitale. Una situazione allarmante quella a Salerno, dove, intanto, non particolarmente migliore appare la zona di Santa Teresa, tra giovani e meno giovani senza la distanza di un metro per la sicurezza e, in molti casi, con tanto di mascherina abbassata.

Foto di Antonio Capuano

Le multe a Sarno

L'imprudenza che sta caratterizzando la città, non manca neppure negli altri comuni della provincia. A Sarno, in particolare, gli agenti della Polizia Municipale, coordinati dalla comandante Anna Maria Ferraro, in ottemperanza alle ordinanze del Presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, hanno sanzionato dieci cittadini sorpresi a passeggiare in Piazza Marconi senza l’utilizzo della mascherina protettiva.

