Coronavirus a Salerno, la segnalazione: "Gruppi di ragazzini giocano al Parco Mercatello"

Una delle nuove norme previste dal nuovo decreto del Governo contro la diffusione del Coronavirus obbliga ad evitare luoghi affollati. Si possono fare passeggiate, certo, ma soltanto dove non c’è assembramento e mantenendo sempre la distanza di sicurezza di almeno un metro. Lo ricordiamo perchè - un nostro lettore - ci segnala la presenza di gruppi di ragazzini che, nel pomeriggio, hanno giocato, uno accanto all'altro, all'interno del Parco del Mercatello. E, dunque, non mantenendo la distanza di sicurezza che vale per tutti.

L'appello ai genitori

L'appello è rivolto ai genitori di bambini e adolescenti affinchè facciano molta attenzione al comportamento dei loro figli. Non è vietato uscire ma, ripetiamo, occorre evitare sempre la creazione di assembramenti (non familiari, cioè di persone che vivono già nella stessa abitazione).