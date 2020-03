"Due clochard dormono davanti al portone, sono in ansia": la denuncia

Un medico veterinario, una salernitana che lavora a Bologna, scrive alla redazione di Salerno Today. "Sono rimasta in Emilia per senso di responsabilità - racconta -. A Salerno, però, in via Madonna di Fatima, due senzatetto potrebbero entrare in contatto con la mia famiglia".

La segnalazione

"Per senso civico e rispetto della mia città e dei miei cari - prosegue il medico -, ho deciso di restare qui per non mettere nessuno a rischio. Ma con mio sommo dispiacere, vengo a conoscenza del fatto che, vicino al mio civico, nei pressi di via Madonna di Fatima a Pastena, ogni sera due senzatetto vengono a dormire. Mi rendo conto che non abbiano dimora e sono dispiaciuta per loro, ma costituiscono un pericolo sanitario non indifferente e sono preoccupata per i miei cari, che rispettano alla lettera ogni singola indicazione dettata dai vari ordinamenti. Sono in ansia per la presenza di queste due persone potenzialmente infette, ho chiamato il 112, ho chiamato i vigili urbani che mi hanno segnalato il contatto della signora Paola De Roberto, il consigliere che si occupa della sistemazione dei senzatetto. Mi ha spiegato che purtroppo l'ASL ha messo a disposizione solo 40 posti attualmente tutti esauriti: è una pandemia e non di un problema legato al freddo. Da cittadina non mi sento tutelata. Se attraverso la strada con il cane rischio una denuncia penale; se cammino sul marciapiede del mio portone, devo passare nella zona notte di due persone che potrebbero essere infette. Tutto ciò è surreale".