Chiacchiere dinanzi al negozio e ragazzi al parco: nuove segnalazioni a Salerno

Non cessano, i comportamenti irresponsabili dei cittadini, segnalati da diversi lettori, durante l'emergenza Coronavirus. In particolare, in via Nicolodi, nella zona Carmine, una lettrice ha scattato la foto ad un esercente che si intrattiene, ogni sera, a parlare dinanzi alla sua attività.

Le altre segnalazioni

Intanto, nel quartiere sant'Eustachio, nel parco di via Settembrini, dei ragazzi bivaccano quasi ogni giorno, in sella a bici o giocando a pallone: è intervenuta la Protezione Civile di Salerno, allertando anche la polizia municipale per allontanare i giovani senza senso c ivico.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.